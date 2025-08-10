Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже відбулося, тому розповідаємо, кого саме це зачепило.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області особливо вдарило по бюджетних установах та підприємствах, повідомляє Politeka.

Як інформують у Лозівській міськраді, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося ще на початку квітня. І стосується це вартості води для частини споживачів у Лозівській та Височанській громадах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області в Лозівській громаді почалося 1 квітня. Нові розцінки стосуються не всіх, а лише бюджетних організацій та так званих «інших споживачів». Їм доводиться платити по 60 гривень 70 копійок за кожен кубометр води.

Жителі громади платять стільки ж, як і раніше. У міській раді пояснюють, що такий крок був вимушеним. Постачальник води, компанія «Харківводоканал», підняла закупівельну ціну до 17 гривень 66 копійок.

У результаті підприємство «Лозоваводосервіс», яке забезпечує місто водою, щомісяця несе понад 800 тисяч збитків. Щоб втримати ситуацію та уникнути повного фінансового провалу, ціну довелося перерахувати.

Директор КП Олександр Марченко пояснив, що інші складові, абонплата та послуги водовідведення, залишаються незмінними. Громадський бюджет і надалі буде покривати різницю в розцінках, щоби мешканці не відчули удару по гаманцю.

За аналогічною схемою працює й КП «Тепловодосервіс». Там теж просять компенсувати витрати з місцевого бюджету, аби не піднімати вартість для населення.

Окрім цього, зміни зачепили і Височанську громаду. Там із квітня запроваджено нові ціни як на водопостачання, так і на водовідведення. За кубометр мешканці тепер платять 52, а за водовідведення 38.56.

Причина такого кроку традиційна для цієї сфери: зросли витрати на електроенергію, збільшився фонд оплати праці, а самі інженерні мережі застаріли й потребують термінових вкладень.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.