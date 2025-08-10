Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже произошло, поэтому рассказываем, кого именно это задело.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области особенно отразилось на бюджетных учреждениях и предприятиях, сообщает Politeka.

Как информируют в Лозовском горсовете, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло еще в начале апреля. И это касается стоимости воды для части потребителей в Лозовской и Высочанской общинах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области в Лозовской общине началось 1 апреля. Новые расценки касаются не всех, а только бюджетных организаций и так называемых других потребителей. Им приходится платить по 60 гривен 70 копеек за каждый кубометр воды.

Жители общины платят столько же, как и раньше. В городском совете объясняют, что такой шаг был вынужденным. Поставщик воды, компания "Харьковводоканал", подняла закупочную цену до 17 гривен 66 копеек.

В результате предприятие «Лозоваводосервис», обеспечивающее город водой, ежемесячно несет более 800 тысяч убытков. Чтобы удержать ситуацию и избежать полного финансового провала, цену пришлось перечислить.

Директор КП Александр Марченко пояснил, что другие составляющие, абонплата и услуги водоотведения остаются неизменными. Общественный бюджет и дальше будет покрывать разницу в расценках, чтобы жители не почувствовали удара по кошельку.

По аналогичной схеме работает и КП «Тепловодосервис». Там тоже просят компенсировать расходы из местного бюджета, чтобы не поднимать стоимость населения.

Кроме этого, изменения затронули и Высочанскую общину. Там с апреля введены новые цены как на водоснабжение, так и водоотвод. За кубометр жители теперь платят 52, а за водоотвод 38.56.

Причина такого шага традиционна для этой сферы: возросли затраты на электроэнергию, увеличился фонд оплаты труда, а сами инженерные сети устарели и нуждаются в срочных вложениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.