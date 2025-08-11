В условиях такого кризиса дефицит продуктов Днепропетровской области ощутимо влияет на наличие товаров на полках магазинов.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усиливается на фоне исчезновения торговых сетей популярных видов рыбы, таких как щука и толстолобик, информирует Politeka.

Ихтиолог Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь объяснила, что причиной сложившейся сложной ситуации стал обвал рыбной отрасли. Важным фактором стало уничтожение Каховского водохранилища, последствия которого привели к критическому сокращению отлова во многих водоемах.

Куцоконь также отметила, что военное положение существенно усложнило промышленный отлов из-за запретов, бюрократических преград, заминирования территорий и потери доступа к традиционным местам отлова. Значительная часть водоемов сегодня либо высушена, либо недоступна, что делает невозможным рыбалку на этих участках. Это отражается на розничной торговле, где ассортимент существенно снизился.

По данным, толстолобик в супермаркетах "Сильпо" стоит 111 грн. за килограмм, а в сети Varus — уже 180 грн. Щука стала менее доступной: во многих торговых точках ее отсутствие нормой, а там, где она есть, цена превышает 190 грн за килограмм.

В условиях такого кризиса дефицит продуктов в Днепропетровской области оказывает ощутимое влияние на наличие товаров на полках магазинов, а стабильность поставок остается под большим вопросом. Специалисты констатируют, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

К слову, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците овощей.

Аналитики EastFruit сообщают, что почти все тепличные комбинаты сейчас проводят работы по подготовке ко второму севообороту, что значительно ограничивает выборку продукции.

