Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Вінниці та області на період із 1 по 3 жовтня 2025 року.

У період із 1 по 3 жовтня 2025 року в Вінницькій області у звʼязку з ремонтними роботами в мережах будуть застосовувати нові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в межах обслуговування Гайсинського району електромереж у Вінницькій області, за даними обленерго, графіки відключення світла будуть діяти в таких населених пунктах:

1 жовтня – Губник, Грузьке, Огіївка, Кіблич, Ладижин, Бубнівка, Дмитренки, Крутогорб, Басаличівка;

2 – Маньківка, Гайсин, Кочурів;

3 – Ладижин, Бубнівка, Дмитренки, Крутогорб, Басаличівка.

При цьому обмеження електропостачання в регіоні будуть локальними та торкнуться лише окремих вулиць і адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго, повідомляє Politeka.

У Жмеринському районі ЕМ планові знеструмлення, окрім самого міста Жмеринка, торкнуться також населених пунктів Травневе, Носківці, Вознівці, Станіславчик, Браїлів, Тарасівка, Голубівка, Шевченкове, Хатки, Северинівка, Слобода-Чернятинська, Чернятин, Кудіївці, Олександрівка, Щучинці, Рижавка, Потоки, Жуківці, Петрівка, Сідава, Плебанівка.

У Шаргородському районі електромереж без електроенергії з 1 по 3 жовтня частково залишаться мешканці Пеньківки, Зведенівки, Аристівки, Деребчина, Голинчинців, Вербівки, Слободи-Шаргородської.

Детальну інформацію по графікам відключення світла на ці дні в інших містах, селах і селищах Вінницької області можна також знайти на сайті обленерго.

