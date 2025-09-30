Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Виннице и области на период с 1 по 3 октября 2025 года.

В период с 1 по 3 октября 2025 года в Винницкой области в связи с ремонтными работами в сетях будут применять новые графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в пределах обслуживания Гайсинского района электросетей в Винницкой области, по данным облэнерго, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

1 октября – Губник, Грузское, Огиевка, Киблич, Ладыжин, Бубновка, Дмитренко, Крутогорб, Басалычевка;

2 – Маньковка, Гайсин, Кочуров;

3 – Ладыжин, Бубновка, Дмитренко, Крутогорб, Басаличевка.

При этом ограничения электроснабжения в регионе будут локальными и затронут только отдельные улицы и адреса, полный список которых можно найти на сайте облэнерго, сообщает Politeka.

В Жмеринском районе ЭС плановые обесточивания, кроме самого города Жмеринка, коснутся также населенных пунктов Маевское, Носковцы, Возновцы, Станиславчик, Браилов, Тарасовка, Голубовка, Шевченково, Хатки, Севериновка, Слобода-Чернятинская, Чернятин, Кудиевцы, Александровка, Щучинцы, Рижавка, Потоки, Жуковцы, Петровка, Сидава, Плебановка.

В Шаргородском районе электросетей без электроэнергии с 1 по 3 октября частично останутся жители Пеньковки, Зведеновки, Аристовки, Деребчина, Голинчинцев, Вербовки, Слободы-Шаргородской.

Подробную информацию по графикам отключения света на эти дни в других городах, селах и поселках Винницкой области можно также найти на сайте облэнерго.

