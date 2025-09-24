Дефіцит молочних продуктів у Хмельницькій області вже формує нові умови для домогосподарств.

Дефіцит молочних продуктів у Хмельницькій області у 2025 році відчутно впливає на місцевий ринок, повідомляє Politeka.

Літо принесло істотне підвищення вартості молока та масла: літр молока в супермаркетах коштує 39–45 грн, а 180-грамова пачка вершкового масла за акцією стартує від 73,70 грн. Аналітик «Інфагро» Максим Фастєєв відзначає, що обсяги молочної сировини поступово збільшуються, проте ціни на масло залишаються високими через стабільно сильний попит на жир і протеїн.

Європейський інтерес до українського масла зменшується. Хоча початкова квота на експорт до ЄС діяла до кінця липня, постачання триває ще кілька тижнів. Зменшення обсягів поставок за кордон збільшує продукт на внутрішньому ринку, що потенційно може трохи стабілізувати ціни. Водночас ринок залишається напруженим, тому виробники та дистриб’ютори переглядають стратегії збуту.

Сезонне зниження надоїв, необхідність протеїну для експорту та накопичення запасів масла позначилися на вартості продукції. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а ціна на масло зросла з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються на 10–20% дорожчими порівняно з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснив, що подорожчання пов’язане зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та підвищенням витрат на корми і енергоресурси. «Менше корів — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%», — зазначив експерт.

Невелике полегшення може забезпечити пропозиція фермерських кооперативів, проте її ефект буде тимчасовим. Споживачам радять планувати закупівлі та користуватися акційними пропозиціями для зниження витрат. Дефіцит молочних продуктів у Хмельницькій області вже формує нові умови для домогосподарств.

