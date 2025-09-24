Дефицит молочных продуктов в Хмельницкой области в 2025 году ощутимо сказывается на местном рынке, сообщает Politeka.

Лето принесло существенное повышение стоимости молока и масла: литр молока в супермаркетах стоит 39–45 грн., а 180-граммовая пачка сливочного масла по акции стартует от 73,70 грн. Аналитик Инфагро Максим Фастеев отмечает, что объемы молочного сырья постепенно увеличиваются, однако цены на масло остаются высокими из-за стабильно сильного спроса на жир и протеин.

Европейский интерес к украинскому маслу уменьшается. Хотя начальная квота на экспорт в ЕС действовала до конца июля, поставки продолжаются еще несколько недель. Уменьшение объемов поставок за границу увеличивает продукт на внутреннем рынке, что может несколько стабилизировать цены. В то же время, рынок остается напряженным, поэтому производители и дистрибьюторы пересматривают стратегии сбыта.

Сезонное снижение надоев, необходимость протеина для экспорта и накопления запасов масла отразились на стоимости продукции. В августе литр молока стоил 41,5 грн, а цена на масло выросла с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются на 10–20% дороже по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин пояснил, что удорожание связано с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на корма и энергоресурсы. «Меньше коров меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%», — отметил эксперт.

Небольшое облегчение может обеспечить предложение фермерских кооперативов, однако его эффект будет временным. Потребителям советуют планировать закупки и пользоваться акционными предложениями по снижению затрат. Дефицит молочных продуктов в Хмельницкой области формирует новые условия для домохозяйств.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.