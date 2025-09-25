Подорожчання продуктів у Київській області зафіксоване у серпні 2025 року і воно значно впливає на гаманці звичайних українців, повідомляє Politeka.

За даними Головного управління статистики Києва, у порівнянні з липнем цього року споживчі ціни у столиці знизилися на 1%, тоді як по Україні цей показник становив лише 0,2%.

З початку року цінники у столиці зросли на 7,4%, а по країні - на 6%. Найбільше за місяць у Київській області подорожчали такі продукти: макаронні вироби - на 3,9%, м’ясо та вироби з нього - на 2,2%, а безалкогольні напої додали у вартості 2%. Риба та вироби з неї стали коштувати на 1,8% більше.

Разом із тим деякі продукти дешевшають, що частково компенсує зростання витрат. Фрукти втратили у вартості 16,8%, овочі - 15,3%, а вершкове масло - 2,8%.

Овочі, зокрема буряк, морква та цибуля, продовжують дешевшати, а білокачанна капуста та помідори вирощені на відкритому ґрунті, навпаки, трохи додали у ціннику. Аналогічна ситуація із фруктами: лохина подешевшала, а малина, виноград та кавуни йдуть вгору.

Ці коливання мають прямий вплив на бюджет кожної сім’ї. Подорожчання продуктів у Київській області особливо відчутне для тих, хто регулярно купує м’ясо, яйця та макаронні вироби. Середня ціна курячого філе у вересні досягла 239,55 грн за кілограм, тоді як у липні була 218,21 грн.

Економісти радять споживачам уважніше планувати покупки, порівнювати ціни в різних мережах та на ринках і шукати акційні пропозиції.

Моніторинг цін, що проводиться управлінням статистики, допомагає жителям регіону своєчасно реагувати на зміни ринку та планувати сімейний бюджет більш раціонально.

