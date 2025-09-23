Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює сферу охорони, IT-підтримки та логістики, пропонуючи стабільну заробітну плату.

Робота для пенсіонерів у Київській області доступна в різних галузях, що дозволяє обирати вакансію відповідно до інтересів і можливостей, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає сайт work.ua.

Компанія «Брест-Литовський, БЦ, ТОВ» запрошує охоронників для роботи в бізнес-центрі на Старокиївській. Обов’язки включають забезпечення охорони території разом із трьома колегами у зміні. Вимоги: відсутність шкідливих звичок та відповідальне ставлення до роботи. Пропонуються офіційне працевлаштування, регулярна виплата зарплати та вахтове чергування 5/10 із зарплатою 12 400 грн за десять змін на місяць.

Фріхост, ООО шукає фахівця технічної підтримки для хостингової компанії біля метро Видубичі. Основна діяльність — робота з користувачами, обслуговування серверів, налаштування DNS, адміністрування Apache, MySQL, WordPress та Joomla, підтримка поштових клієнтів і FTP. Працівник отримує офіційне оформлення, 24 дні відпустки, оплачуваний лікарняний та обіди за рахунок компанії. Графік: понеділок-п’ятниця із можливістю частково віддаленої роботи після стажування. Зарплата 18 000–22 500 грн.

Сервіс доставки Glovo шукає кур’єрів піших, на вело, мото та авто у Ірпіні. Працівники отримують до 25 000 грн щомісяця, виплати щодня або щотижня, гнучкий графік і страхування під час виконання доставок. Для початку роботи необхідні паспорт і водійські права, військовий квиток від чоловіків не вимагається.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області охоплює сферу охорони, IT-підтримки та логістики, пропонуючи стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, навчання та комфортні умови роботи для різних категорій кандидатів.

