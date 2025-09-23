Работа для пенсионеров в Киевской области включает сферу охраны, IT-поддержки и логистики, предлагая стабильную заработную плату.

Работа для пенсионеров в Киевской области доступна в разных отраслях, что позволяет выбирать вакансию в соответствии с интересами и возможностями, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет сайт work.ua.

Компания «Брест-Литовский, БЦ, ООО» приглашает охранников для работы в бизнес-центре на Старокиевской. Обязанности включают в себя обеспечение охраны территории вместе с тремя коллегами в смене. Требования: отсутствие вредных привычек и ответственное отношение к работе. Предлагаются официальное трудоустройство, регулярная выплата зарплаты и вахтенное дежурство 5/10 с зарплатой 12 400 грн за десять смен в месяц.

Фрихост, ООО ищет специалиста технической поддержки для хостинговой компании возле метро Выдубичи. Основная деятельность – работа с пользователями, обслуживание серверов, настройка DNS, администрирование Apache, MySQL, WordPress и Joomla, поддержка почтовых клиентов и FTP. Работник получает официальное оформление, 24 дня отпуска, оплачиваемый больничный и обеды за счет компании. График: понедельник-пятница с возможностью частично удаленной работы после стажировки. Зарплата 18 000–22 500 грн.

Сервис доставки Glovo ищет курьеров пеших, вело, мото и авто в Ирпене. Работники получают до 25 000 грн ежемесячно, выплаты ежедневно или еженедельно, гибкий график и страхование при исполнении доставок. Для начала работы необходимы паспорт и водительские права, военный билет от мужчин не требуется.

Итак, работа для пенсионеров в Киевской области охватывает сферу охраны, IT-поддержки и логистики, предлагая стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, обучение и комфортные условия работы для разных категорий кандидатов.

