Подорожание продуктов в Киевской области стало ощутимым для многих местных жителей, так что рассказываем подробнее.

Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано в августе 2025 года и оно оказывает значительное влияние на кошельки обычных украинцев, сообщает Politeka.

По данным Главного управления статистики Киева, по сравнению с июлем этого года потребительские цены в столице снизились на 1%, в то время как по Украине этот показатель составил всего 0,2%.

С начала года ценники в столице выросли на 7,4%, а по стране – на 6%. Больше всего за месяц в Киевской области подорожали такие продукты: макаронные изделия – на 3,9%, мясо и изделия из него – на 2,2%, а безалкогольные напитки прибавили в стоимости 2%. Рыба и изделия из нее стали стоить на 1,8% больше.

Вместе с тем, некоторые продукты дешевеют, что частично компенсирует рост затрат. Фрукты потеряли в стоимости 16,8%, овощи – 15,3%, а сливочное масло – 2,8%.

Овощи, в частности свеклу, морковь и лук, продолжают дешеветь, а белокочанная капуста и помидоры выращены на открытом грунте, наоборот, немного прибавили в ценнике. Аналогичная ситуация с фруктами: голубика подешевела, а малина, виноград и арбузы идут вверх.

Эти колебания оказывают прямое влияние на бюджет каждой семьи. Подорожание продуктов в Киевской области особенно ощутимо для тех, кто регулярно покупает мясо, яйца и макаронные изделия. Средняя цена куриного филе в сентябре достигла 239,55 грн. за килограмм, тогда как в июле была 218,21 грн.

Экономисты советуют потребителям внимательнее планировать покупки, сравнивать цены в разных сетях и рынках и искать акционные предложения.

Мониторинг цен, проводимый управлением статистики, помогает жителям региона своевременно реагировать на изменения рынка и планировать семейный бюджет более рационально.

