Тисячі українців вимушено покинули свої домівки через війну і тепер шукають безкоштовне житло для переселенців, зокрема й у Полтавській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області дає шанс на тимчасовий прихисток, а в окремих випадках і на постійний дім з подальшою приватизацією, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області можна отримати, ставши на квартирний облік. Йдеться про квартири та будинки з комунального фонду, які передаються внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у Єдиній базі ВПО.

Зазвичай будинок надається на рік, але термін можна продовжити, якщо обставини не змінилися. Під час воєнного стану право на проживання зберігається, і ще пів року після його завершення. Родина оплачує лише комунальні послуги.

Претендувати на безкоштовне житло для пересленців у Полтавсбкій області можуть ті, у кого немає власного помешкання або його площа менша від державних норм.

Першочергове право мають багатодітні сім’ї, ВПО з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, а також літні особи, чиї домівки зруйновані або непридатні для проживання.

Постановка на облік для тимчасового проживання не закриває можливість стати у чергу на соціальний дах над головою чи скористатися державними програмами кредитування.

Ще один доступний варіант - це поліпшення житлових умов. Він передбачає безстрокове користування приміщенням у державному чи комунальному фонді з можливістю подальшої приватизації.

Право на це мають учасники бойових дій, люди, які отримали інвалідність через війну, родини загиблих військових, а також діти-сироти зі статусом ВПО.

До заяви додаються паспорт, довідка ВПО, документи, що підтверджують родинні зв’язки, ідентифікаційний код та, за потреби, довідки про пільговий статус. Члени родини заявника автоматично включаються до обліку.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право