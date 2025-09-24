Тысячи украинцев вынужденно покинули свои дома из-за войны и теперь ищут бесплатное жилье для переселенцев, в том числе и в Полтавской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области дает шанс на временное убежище, а в отдельных случаях и на постоянный дом с последующей приватизацией, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области можно получить, став на квартирный учет. Речь идет о квартирах и домах из коммунального фонда, которые передаются внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой базе ВПЛ.

Обычно дом предоставляется в год, но срок можно продлить, если обстоятельства не изменились. Во время военного положения право на жительство сохраняется и еще полгода после его завершения. Семья оплачивает только коммунальные услуги.

Претендовать на бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области могут те, у кого нет собственного жилища или его площадь меньше государственных норм.

Первоочередное право имеют многодетные семьи, ВПЛ с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, а также пожилые лица, дома которых разрушены или непригодны для проживания.

Постановка на учет для временного проживания не закрывает возможность стать на социальную крышу над головой или воспользоваться государственными программами кредитования.

Еще один доступный вариант – это улучшение жилищных условий. Он предусматривает бессрочное использование помещения в государственном или коммунальном фонде с возможностью дальнейшей приватизации.

Право на это имеют участники боевых действий, люди, получившие инвалидность из-за войны войны, семьи погибших военных, а также дети-сироты со статусом ВПЛ.

К заявлению прилагаются паспорт, справка ВПЛ, документы, подтверждающие родственные связи, идентификационный код и, при необходимости, справки о льготном статусе. Члены семьи заявителя автоматически включаются в учет.

