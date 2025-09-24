Українці, які втратили свої домівки через війну, мають шанс отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі надається у випадку проходження певної процедури та тривалого очікування, повідомляє Politeka.

Для того, щоб отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, необхідно стати на квартирний облік і підготувати певні документи.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі передбачене для людей, які зареєстровані в Єдиній базі даних переселенців. Нерухомість може надаватися з комунального фонду міста на один рік із подальшим продовженням, якщо обставини не змінилися.

Важливо, що право на проживання без оплати зберігається на час воєнного стану та ще пів року після його завершення. Оплачувати доведеться лише комунальні послуги. Пріоритет надається багатодітним сім’ям, вагітним жінкам, літнім людям та переселенцям з інвалідністю.

Умови отримання прописані у відповідних постановах. Якщо у сім’ї немає власного дому або його площа менша за визначені державою норми, є право претендувати на квартиру від громади.

Усі переселенці, які стають на облік для тимчасового помешкання, зберігають можливість у майбутньому потрапити до соціального квартирного обліку чи скористатися державними програмами пільгового кредитування.

Ще один доступний формат підтримки - це стати на облік для поліпшення житлових умов. У такому випадку можна претендувати на дім у державному чи комунальному фонді безстроково, а надалі навіть приватизувати його.

Ця можливість стосується лише певних категорій внутрішньо переміщених осіб, серед яких ветерани, люди з інвалідністю через війну, родини загиблих військових, а також діти-сироти з офіційним статусом переселенців.

