Украинцы, потерявшие свои дома из-за войны, имеют шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется в случае прохождения определенной процедуры и длительного ожидания, сообщает Politeka.

Для того чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, необходимо стать на квартирный учет и подготовить определенные документы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предусмотрено для людей, зарегистрированных в Единой базе данных переселенцев. Недвижимость может предоставляться из коммунального фонда города на один год с последующим продлением, если обстоятельства не изменились.

Важно, что право на проживание без оплаты сохраняется на время военного положения и еще полгода после его завершения. Оплачивать придется только коммунальные услуги. Приоритет предоставляется многодетным семьям, беременным женщинам, пожилым и переселенцам с инвалидностью.

Условия получения прописаны в соответствующих постановлениях. Если у семьи нет собственного дома или его площадь меньше определенных государством норм, есть право претендовать на квартиру от общества.

Все переселенцы, которые становятся на учет временного жилища, сохраняют возможность в будущем попасть к социальному квартирному учету или воспользоваться государственными программами льготного кредитования.

Еще один доступный формат поддержки – это стать на учет для улучшения жилищных условий. В таком случае можно претендовать на дом в государственном или коммунальном фонде бессрочно, а дальше даже приватизировать его.

Эта возможность относится только к определенным категориям внутренне перемещенных лиц, среди которых ветераны, люди с инвалидностью из-за войны войны, семьи погибших военных, а также дети-сироты с официальным статусом переселенцев.

