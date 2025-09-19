Необхідність цих змін та нового графіку руху поїздів в Києві пояснюється проведенням ремонтних робіт на коліях і суміжній інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів в Києві змінюється в суботу, що в свою чергу викличе певні незручності для пасажирів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Kyiv City Express.

У суботу 20 вересня мешканців столиці очікують тимчасові зміни в роботі міської кільцевої електрички. У проміжку часу з 10 години ранку до 16 години дня пересування поїздів кільцевим маршрутом буде повністю припинено. Причиною такого обмеження стали планові ремонтні роботи на інфраструктурі, які проводяться для забезпечення безпеки та стабільності.

Протягом цього періоду скасують низку рейсів, як за годинниковим напрямком, так і проти нього. За годинниковою стрілкою не курсуватимуть рейси під номерами А11, що відправляється о 10:39 і прибуває о 12:29, А12, який рухається з 11:39 до 13:29, а також А13, запланований з 12:39 до 14:29. Далі з розкладу випадуть А14, що мав курсувати з 13:39 до 15:29, А15, передбачений з 14:39 до 16:29, та А16, відправлення якого відбувається о 15:39, а прибуття о 17:29.

У протилежному напрямку, тобто проти годинникової стрілки, також будуть скасовані кілька рейсів. Серед них Б10, що вирушає о 9:30 та завершує об 11:20, а також Б11, який курсує з 10:30 до 12:20. Далі в списку скасованих опинилися рейси Б12, що мав прямувати з 11:30 до 13:20, Б13 із запланованим рухом з 12:30 до 14:20, Б14, який курсував би між 13:30 та 15:20, і Б15, що мав працювати у проміжку з 14:30 до 16:20.

Необхідність цих змін та нового графіку руху поїздів в Києві пояснюється проведенням ремонтних робіт на коліях і суміжній інфраструктурі. Подібні заходи є обов’язковими для підтримання належного технічного стану та гарантії безпеки пасажирів. Фахівці наголошують, що планові зупинки дозволяють запобігати аварійним ситуаціям і забезпечувати безперебійну роботу транспорту у подальшому.

Для киян це означає певні незручності, адже обмеження та новий графік руху поїздів в Києві запроваджують саме у вихідний день, коли кільцева електричка часто використовується мешканцями міста для швидкого сполучення між різними районами. Пасажирам радять заздалегідь врахувати зміни в розкладі та скористатися альтернативними видами транспорту — зокрема метро, міськими автобусами або маршрутами приміських поїздів, які також обслуговує Укрзалізниця.

