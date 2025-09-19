Необходимость этих изменений и нового графика поездов в Киеве объясняется проведением ремонтных работ на путях и смежной инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Киеве меняется в субботу, что, в свою очередь, вызовет определенные неудобства для пассажиров, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

В субботу, 20 сентября, жителей столицы ожидают временные изменения в работе городской кольцевой электрички. В промежутке времени с 10 часов утра до 16 часов дня передвижение поездов по кольцевому маршруту будет полностью прекращено. Причиной такого ограничения стали плановые ремонтные работы на проводимой инфраструктуре для обеспечения безопасности и стабильности.

В этот период отменят ряд рейсов, как по часовому направлению, так и против него. По часовой стрелке не будут курсировать рейсы под номерами А11, который отправляется в 10:39 и прибывает в 12:29, А12, двигающийся с 11:39 до 13:29, а также А13, запланированный с 12:39 до 14:29. Далее из расписания выпадут А14, который должен был курсировать с 13:39 до 15:29, А15, предусмотренный с 14:39 до 16:29 и А16, отправление которого происходит в 15:39, а прибытие в 17:29.

В противоположном направлении, то есть против часовой стрелки, также будут отменены несколько рейсов. Среди них Б10, который отправляется в 9:30 и завершает в 11:20, а также Б11, курсирующий с 10:30 до 12:20. Далее в списке отмененных оказались рейсы Б12, который должен следовать с 11:30 до 13:20, Б13 с запланированным движением с 12:30 до 14:20, Б14, который курсировал бы между 13:30 и 15:20, и Б15, который должен работать в 1:3.

Необходимость этих изменений и нового графика поездов в Киеве объясняется проведением ремонтных работ на путях и смежной инфраструктуре. Подобные меры обязательны для поддержания надлежащего технического состояния и гарантии безопасности пассажиров. Специалисты отмечают, что плановые остановки позволяют предотвращать аварийные ситуации и обеспечивать бесперебойную работу транспорта в дальнейшем.

Для киевлян это означает определенные неудобства, ведь ограничение и новый график движения поездов в Киеве вводятся именно в выходной день, когда кольцевая электричка часто используется жителями города для быстрого сообщения между разными районами. Пассажирам советуют заранее учесть изменения в расписании и воспользоваться альтернативными видами транспорта — в частности, метро, ​​городскими автобусами или маршрутами пригородных поездов, которые также обслуживает Укрзализныця.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: кому будут выплачивать более 700 гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: кто останется без помощи на оплату коммуналки.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: в ПФУ раскрыли, какую сумму начислят.