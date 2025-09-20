Знайдеться робота для пенсіонерів у Вінниці на різноманітні посади, де готові платити непогану зарплату.

Багато людей поважного віку шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, тому робота для пенсіонерів у Вінниці є актуальною, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду продавець продовольчих товарів, яка оплачується зарплатою у розмірі 15 500 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

чесність, порядність, вміння працювати в колективі.

досвід роботи вітається (можливо без досвіду роботи).

Обов'язки на посаді:

Контролювати якість та терміни придатності товару;

Консультація та обслуговування гостей в магазині;

Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення цінників);

Дотримання санітарних норм та правил безпеки на робочому місці.

Також робота для пенсіонерів у Вінниці знайдеться на посаду столяра, яка оплачується зарплатою у розмірі від 25 до 35 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

Бажання навчатися та розвиватися у деревообробці — досвід не обов’язковий, ми готові допомогти освоїти всі необхідні навички.

Трудолюбство, уважність до деталей і відповідальність у виконанні завдань.

Відкритість до роботи в команді і готовність підтримувати колег.

Бажання працювати на результат і гордитися якістю власної роботи.

Обов'язки на посаді:

Виконання ручної та механізованої обробки деталей для ліжок і кухонних гарнітурів.

Допомага у підготовці матеріалів і збірці виробів згідно з проєктами та індивідуальними замовленнями.

Дбати про якість і точність виконання роботи, щоб кожен виріб був довговічним і красивим.

Співпрацювати з командою, підтримуючи порядок на робочому місці та дотримуючись норм безпеки.

