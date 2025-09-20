Багато людей поважного віку шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, тому робота для пенсіонерів у Вінниці є актуальною, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.
Пропонується робота на посаду продавець продовольчих товарів, яка оплачується зарплатою у розмірі 15 500 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Вимоги до кандидата:
- чесність, порядність, вміння працювати в колективі.
- досвід роботи вітається (можливо без досвіду роботи).
Обов'язки на посаді:
- Контролювати якість та терміни придатності товару;
- Консультація та обслуговування гостей в магазині;
- Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення цінників);
- Дотримання санітарних норм та правил безпеки на робочому місці.
Також робота для пенсіонерів у Вінниці знайдеться на посаду столяра, яка оплачується зарплатою у розмірі від 25 до 35 тисяч гривень.
Вимоги до кандидата:
- Бажання навчатися та розвиватися у деревообробці — досвід не обов’язковий, ми готові допомогти освоїти всі необхідні навички.
- Трудолюбство, уважність до деталей і відповідальність у виконанні завдань.
- Відкритість до роботи в команді і готовність підтримувати колег.
- Бажання працювати на результат і гордитися якістю власної роботи.
Обов'язки на посаді:
- Виконання ручної та механізованої обробки деталей для ліжок і кухонних гарнітурів.
- Допомага у підготовці матеріалів і збірці виробів згідно з проєктами та індивідуальними замовленнями.
- Дбати про якість і точність виконання роботи, щоб кожен виріб був довговічним і красивим.
- Співпрацювати з командою, підтримуючи порядок на робочому місці та дотримуючись норм безпеки.
