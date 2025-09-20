Многие люди преклонного возраста ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, поэтому работа для пенсионеров в Виннице актуальна, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность продавца продовольственных товаров, которая оплачивается зарплатой в размере 15 500 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Требования к кандидату:
- честность, порядочность, умение работать в коллективе.
- опыт приветствуется (возможно, без опыта).
Обязанности в должности:
- Контролировать качество и сроки годности товара;
- Консультации и обслуживание гостей в магазине;
- Работать с товаром (выкладка и расфасовка товара, размещение ценников);
- Соблюдение санитарных норм и правил сохранности на рабочем месте.
Также работа для пенсионеров в Виннице найдется на должность столяра, оплачиваемую зарплатой в размере от 25 до 35 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- Желание учиться и развиваться в деревообработке – опыт не обязателен, мы готовы помочь освоить все необходимые навыки.
- Трудолюбие, внимательность к деталям и ответственность за выполнение задач.
- Открытость для труда в команде и готовность поддерживать коллег.
- Желание работать на результат и гордиться качеством своей работы.
Обязанности в должности:
- Выполнение ручной и механизированной отделки деталей для кроватей и кухонных гарнитуров.
- Помощь в подготовке материалов и сборке изделий согласно проектам и индивидуальным заказам.
- Заботиться о качестве и точности выполнения труда, чтобы каждое изделие было долговечным и красивым.
- Сотрудничать с командой, поддерживая порядок на рабочем месте и соблюдая нормы безопасности.
