Найдется работа для пенсионеров в Виннице на разные должности, где готовы платить неплохую зарплату.

Многие люди преклонного возраста ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, поэтому работа для пенсионеров в Виннице актуальна, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность продавца продовольственных товаров, которая оплачивается зарплатой в размере 15 500 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

честность, порядочность, умение работать в коллективе.

опыт приветствуется (возможно, без опыта).

Обязанности в должности:

Контролировать качество и сроки годности товара;

Консультации и обслуживание гостей в магазине;

Работать с товаром (выкладка и расфасовка товара, размещение ценников);

Соблюдение санитарных норм и правил сохранности на рабочем месте.

Также работа для пенсионеров в Виннице найдется на должность столяра, оплачиваемую зарплатой в размере от 25 до 35 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

Желание учиться и развиваться в деревообработке – опыт не обязателен, мы готовы помочь освоить все необходимые навыки.

Трудолюбие, внимательность к деталям и ответственность за выполнение задач.

Открытость для труда в команде и готовность поддерживать коллег.

Желание работать на результат и гордиться качеством своей работы.

Обязанности в должности:

Выполнение ручной и механизированной отделки деталей для кроватей и кухонных гарнитуров.

Помощь в подготовке материалов и сборке изделий согласно проектам и индивидуальным заказам.

Заботиться о качестве и точности выполнения труда, чтобы каждое изделие было долговечным и красивым.

Сотрудничать с командой, поддерживая порядок на рабочем месте и соблюдая нормы безопасности.

