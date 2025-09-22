Безкоштовне житло для ВПО в Одесі пропонує держава, місцева влада та небайдужі громадяни, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО в Одесі можна знайти завдяки різним ініціативам і платформам.

Держава розробила кілька сервісів, де переселенці можуть обрати тимчасовий прихисток, ознайомитися з умовами та зателефонувати власникам нерухомості. Головна мета цих ресурсів полягає у тому, щоб швидко та прозоро з’єднати тих, хто потребує допомоги, з тими, хто готовий її надати.

Одним із найпопулярніших сервісів є державний портал «Прихисток». Там користувач може зареєструватися, вказати регіон, кількість членів родини та переглянути оголошення від господарів, які готові прийняти внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, діє волонтерський сервіс «Допомагай», де принцип пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі подібний, але його підтримують громадські ініціативи.

Важливу роль у забезпеченні дахом над головою відіграють і органи місцевої влади. В нашому облцентрі, як і в інших містах, внутрішньо переміщеним особам можуть надати місця у гуртожитках або в компактних поселеннях, які фінансуються з місцевого бюджету.

Для цього варто повідомити про свої потреби представникам гуманітарних штабів одразу після прибуття або ж звернутися до гарячих ліній, які працюють для внутрішньо переміщених осіб.

Такі громадяни також мають можливість отримати державну допомогу на проживання. Звертатися можна до територіальних управлінь соціального захисту за фактичним місцем перебування.

