Вопрос поиска временного бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе остается одним из самых актуальных.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предлагает государство, местные власти и небезразличные граждане, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти благодаря разным инициативам и платформам.

Государство разработало несколько сервисов, где переселенцы могут выбрать временное убежище, ознакомиться с условиями и позвонить по телефону владельцам недвижимости. Главная цель этих ресурсов состоит в том, чтобы быстро и прозрачно соединить нуждающихся в помощи с теми, кто готов ее оказать.

Одним из самых популярных сервисов является государственный портал «Прихисток». Там пользователь может зарегистрироваться, указать регион, количество членов семьи и просмотреть объявления от хозяев, готовых принять внутриперемещенных лиц.

Кроме того, действует волонтерский сервис «Допомагай», где принцип поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе схож, но его поддерживают общественные инициативы.

Важную роль в обеспечении крышей над головой играют и местные власти. В нашем облцентре, как и в других городах, внутренне перемещенным лицам могут предоставить места в общежитиях или компактных поселениях, финансируемых из местного бюджета.

Для этого следует сообщить о своих нуждах представителям гуманитарных штабов сразу по прибытии или обратиться к горячим линиям, работающим для внутренне перемещенных лиц.

Такие граждане также могут получить государственную помощь на проживание. Обращаться можно в территориальные управления социальной защиты по фактическому месту пребывания.

