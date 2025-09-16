В результаті нова система оплати проїзду в Сумській області забезпечує сучасний, швидкий та зручний спосіб користування транспортом, суттєво скорочуючи час на придбання квитків.

Нова система оплати проїзду в Сумській області почала працювати 22 липня у Конотопі з запуском картки «Конотопка», повідомляє Politeka.

Вона призначена для мешканців, які користуються громадським транспортом, зокрема для пільгових категорій: пенсіонерів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю та родин з кількома дітьми. Картку можна отримати у робочі дні безпосередньо в управлінні соціального захисту, а для школярів готують окремий електронний абонемент, що стане доступним з 1 вересня.

Паперові квитки більше не використовуються, а персонал, який раніше обслуговував пасажирів, тепер виконує інші функції — частина стала контролерами. Працівники допомагають жителям опанувати новий спосіб оплати. За словами керівника підприємства Віктора Тимошенка, подібні проекти в інших населених пунктах підвищили ефективність фінансових потоків.

На транспорті встановлено валідатори на 60 одиницях, включно з автобусами та трамваями. Через спеціальний мобільний застосунок користувачі можуть не лише сплачувати поїздки, а й ставати в черги до ЦНАП або медичних закладів, а також отримувати актуальні новини про місто.

Ініціатор E-Pass Олександр Колесніков підкреслив, що картка «Конотопка» має розширений функціонал порівняно зі звичними способами оплати. Її дизайн натхненний річкою, яка історично протікала Конотопом. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній вважає запуск важливим кроком у розвитку громади, а міський голова Артем Семеніхін додав, що проєкт реалізований за підтримки Easy Pay.

В результаті нова система оплати проїзду в Сумській області забезпечує сучасний, швидкий та зручний спосіб користування транспортом, суттєво скорочуючи час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

