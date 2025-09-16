В результате новая система оплаты проезда в Сумской области обеспечивает современный, быстрый и удобный способ использования транспорта, существенно сокращая время на приобретение билетов.

Новая система оплаты проезда в Сумской области начала работу 22 июля в Конотопе с запуском карты «Конотопка», сообщает Politeka.

Она предназначена для жителей, пользующихся общественным транспортом, в частности, для льготных категорий: пенсионеров, участников боевых действий, людей с инвалидностью и семей с несколькими детьми. Карта можно получить в рабочие дни непосредственно в управлении социальной защиты, а для школьников готовят отдельный электронный абонемент, который станет доступным с 1 сентября.

Бумажные билеты больше не используются, а ранее обслуживавший пассажиров персонал теперь выполняет другие функции — часть стала контролерами. Работники помогают жителям овладеть новым способом оплаты. По словам руководителя предприятия Виктора Тимошенко, подобные проекты в других населённых пунктах повысили эффективность финансовых потоков.

На транспорте установлены валидаторы на 60 единицах, включая автобусы и трамваи. Через специальное мобильное приложение пользователи могут не только оплачивать поездки, но и становиться в очереди в ЦНАП или медицинские учреждения, а также получать актуальные новости о городе.

Инициатор E-Pass Александр Колесников подчеркнул, что карта «Конотопка» имеет расширенный функционал по сравнению с привычными способами оплаты. Ее дизайн вдохновлен рекой, исторически протекавшей Конотопом. Коммерческий директор КП «Конотопское трамвайное управление» Сергей Тягний считает запуск важным шагом в развитии общества, а городской голова Артем Семенихин добавил, что проект реализован при поддержке Easy Pay.

В результате новая система оплаты проезда в Сумской области обеспечивает современный, быстрый и удобный способ использования транспорта, существенно сокращая время на приобретение билетов.

