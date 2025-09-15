Після вимушеного виїзду з небезпечних територій українці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області можна отримати переселенцям, завдяки спеціальним сервісам з пошуку нерухомості, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства розвитку громад та територій.

Після вимушеного виїзду з небезпечних територій українці стикаються з необхідністю оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи. Саме цей документ надає їм офіційний статус переселенця та відкриває можливість користуватися державними програмами підтримки. Отримати довідку можна кількома способами.

Для цього люди звертаються до органів соціального захисту населення у місці свого тимчасового перебування, до уповноваженої особи громади, або ж користуються послугами центрів надання адміністративних послуг. Для зручності громадян створено й онлайн-можливості – подати заявку можна через портал чи мобільний застосунок Дія.

Діють спеціальні сервіси пошуку безкоштовного житла для ВПО у Кіровоградській області та інших регіонах України. Це, зокрема, платформи "Прихисток" та "Допомагай".

Програма "Прихисток" нещодавно зазнала змін: з неї було знято вікові обмеження. Тепер будь-який громадянин України, незалежно від віку, може надати тимчасове житло для переселенців, якщо має таку можливість. Таким чином держава намагається максимально розширити коло людей, здатних долучитися до підтримки тих, хто втратив домівку через війну.

Першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО у Кіровоградській області та інших регіонах мають найбільш вразливі категорії громадян.

Серед них багатодітні сім’ї, родини з маленькими дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, особи пенсійного віку. Особлива увага приділяється й тим українцям, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок війни. Для таких людей державні програми підтримки стають не лише допомогою, а й справжнім рятівним колом.

Крім того, розширено й перелік осіб та організацій, які можуть отримати компенсацію за розміщення переселенців. Якщо раніше таке право мали лише державні та комунальні підприємства, то тепер воно поширене й на юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, релігійні організації та інші структури.

Розмір компенсації становить 900 гривень за кожну особу, яка отримала прихисток. При цьому важливо підкреслити, що під час нарахування субсидій ця компенсація не враховується як отриманий дохід. Це дозволяє громадянам, які надають допомогу переселенцям, не втратити права на інші види соціальної підтримки.

