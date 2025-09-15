После вынужденного выезда с опасных территорий украинцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области можно получить переселенцам благодаря специальным сервисам по поиску недвижимости, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

После вынужденного выезда с опасных территорий украинцы сталкиваются с необходимостью оформления справки внутри перемещенного лица. Именно этот документ дает им официальный статус переселенца и открывает возможность пользоваться государственными программами поддержки. Получить справку можно несколькими способами.

Для этого люди обращаются в органы социальной защиты населения в месте своего временного пребывания, уполномоченного лица общины, или пользуются услугами центров предоставления административных услуг. Для удобства граждан созданы и онлайн-возможности – подать заявку можно через портал или мобильное приложение "Дія".

Действуют специальные сервисы поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Кировоградской области и других регионах Украины. Это, в частности, платформы "Прихисток" и "Допомагай".

Программа "Прихисток" недавно претерпела изменения: с нее были сняты возрастные ограничения. Теперь любой гражданин Украины независимо от возраста может предоставить временное жилье для переселенцев, если имеет такую ​​возможность. Таким образом государство пытается максимально расширить круг людей, способных приобщиться к поддержке тех, кто потерял дом из-за войны.

Первоочередное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Кировоградской области и других регионах имеют наиболее уязвимые категории граждан.

Среди них многодетные семьи, семьи с маленькими детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, лица пенсионного возраста. Особое внимание уделяется и тем украинцам, чьи дома были разрушены или оказались непригодными для проживания в результате войны. Для таких людей государственные программы поддержки становятся не только помощью, но и настоящим спасительным кругом.

Кроме того, расширен перечень лиц и организаций, которые могут получить компенсацию за размещение переселенцев. Если раньше такое право имели только государственные и коммунальные предприятия, то теперь оно распространено и на юридические лица, физические лица-предприниматели, религиозные организации и другие структуры.

Размер компенсации составляет 900 гривен за каждое лицо, получившее убежище. При этом важно подчеркнуть, что при начислении субсидий эта компенсация не учитывается как полученный доход. Это позволяет гражданам, оказывающим помощь переселенцам, не лишиться права других видов социальной поддержки.

