Завдяки цьому нова система оплати проїзду у Миколаєві економить кошти та робить пересування зручнішим.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві запроваджена для мешканців міста, інформує Politeka.

Тепер паперові квитки замінені на електронні: для поїздки достатньо відсканувати QR-код телефоном та провести оплату будь-якою банківською карткою. Процедура займає лічені секунди, що значно спрощує пересування транспортом.

Серед переваг — можливість безкоштовної пересадки протягом півтори години після активації квитка. Це зручно для тих, хто щодня користується кількома видами транспорту. Вартість електронного проїзду становить 8 гривень, друкований квиток коштує 10 гривень.

Крім одноразових квитків, доступні абонементи з різною тривалістю — від тижня до місяця. Також передбачені окремі пакети для студентів і туристів, що дозволяє підібрати варіант відповідно до індивідуальних потреб. Завдяки цьому нова система оплати проїзду у Миколаєві економить кошти та робить пересування зручнішим.

Інтеграція з Apple Pay та Google Pay додає ще більше комфорту: достатньо зчитати QR-код у салоні, і оплата проводиться автоматично. Такий підхід допомагає уникнути черг, не витрачати час на купівлю квитків у касах та полегшує організацію поїздок.

Деталі про тарифи, абонементи та правила користування розміщені на сайті КП «Миколаївелектротранс», де також можна знайти контактні номери для консультацій. Запровадження електронної оплати робить пересування містом сучасним, вигідним та відповідає європейським стандартам.

До слова, також у Миколаївській області повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Джерело: Суспільне

