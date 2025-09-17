Благодаря этому новая система оплаты проезда в Николаеве экономит средства и делает передвижение более удобным.

Новая система оплаты проезда в Николаеве введена для жителей города, сообщает Politeka.

Теперь бумажные билеты заменены на электронные: для поездки достаточно отсканировать QR-код по телефону и произвести оплату любой банковской картой. Процедура занимает считанные секунды, что значительно упрощает передвижение по транспорту.

Среди преимуществ – возможность бесплатной пересадки в течение полутора часов после активации билета. Это удобно для тех, кто каждый день пользуется несколькими видами транспорта. Стоимость электронного проезда составляет 8 гривен, печатный билет стоит 10 гривен.

Кроме одноразовых билетов, доступны абонементы с разной продолжительностью – от недели до месяца. Также предусмотрены отдельные пакеты для студентов и туристов, что позволяет подобрать вариант в соответствии с индивидуальными потребностями. Благодаря этому новая система оплаты проезда в Николаеве экономит средства и делает передвижение более удобным.

Интеграция с Apple Pay и Google Pay придает еще больше комфорта: достаточно считать QR-код в салоне, и оплата производится автоматически. Такой подход помогает избежать очередей, не тратить время на покупку билетов в кассах и облегчает организацию поездок.

Детали о тарифах, абонементах и ​​правилах пользования размещены на сайте КП «Николаевэлектротранс», где также можно найти контактные номера для консультаций. Внедрение электронной оплаты делает передвижение по городу современным, выгодным и соответствует европейским стандартам.

Кстати, также в Николаевской области сообщали о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Источник: Суспільне

