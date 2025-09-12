Гуманітарна допомога у Кіровоградській області надається зокрема й у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати через місцеві соціальні центри та гуманітарні штаби, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області доступні завдяки роботі благодійних організацій та соціальних установ, що підтримують найбільш вразливі категорії населення.

Один із таких пунктів діє на базі Кіровоградського обласного соціального центру матері та дитини. Тут переселенці, зокрема й пенсіонери з їх числа, можуть знайти тимчасовий прихисток, отримати безкоштовні харчі, засоби гігієни й необхідні речі для побуту.

Тут передбачено можливість приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати у безпечних і зручних умовах. Благодійники забезпечують заклад дитячим харчуванням, постільною білизною і товарами першої необхідності.

Ще одним осередком підтримки став гуманітарний штаб, який працює на базі навчально-виховного комплексу №26 з дитячим юнацьким центром «Зорецвіт». За адресою Студентський бульвар, 21, щодня з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 можна отримати гарячі обіди, одяг, дитячі товари та набори харчів для використання вдома.

Такий формат допомоги особливо важливий для літніх людей, яким складно самостійно подбати про повноцінне харчування. Цей вид підтримки доступний виключно для тих, хто має статус ВПО.

Механізм отримання допомоги досить простий. Для поселення у соццентр матері та дитини передбачено попередній дзвінок за вказаним номером телефону.

У гуманітарному штабі достатньо прийти за вказаною адресою у робочий час і звернутися до волонтерів, які організовують видачу продовольчих товарів та необхідних речей.

