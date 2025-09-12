Гуманитарная помощь в Кировоградской области предоставляется в том числе и в виде бесплатных продуктов для пенсионеров.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области можно получить через местные социальные центры и гуманитарные штабы, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области доступны благодаря работе благотворительных организаций и социальных учреждений, поддерживающих наиболее уязвимые категории населения.

Один из таких пунктов работает на базе Кировоградского областного социального центра матери и ребенка. Здесь переселенцы, в том числе пенсионеры из их числа, могут найти временное убежище, получить бесплатное продовольство, средства гигиены и необходимые вещи для быта.

Здесь предусмотрена возможность приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в безопасных и удобных условиях. Благотворители обеспечивают заведение детским питанием, постельным бельем и товарами первой необходимости.

Еще одним центром поддержки стал гуманитарный штаб, работающий на базе учебно-воспитательного комплекса №26 с детским юношеским центром «Зорецвит». По адресу Студенческий бульвар, 21, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 можно получить горячие обеды, одежду, детские товары и наборы продуктов для использования дома.

Такой формат помощи особенно важен для пожилых людей, которым сложно самостоятельно позаботиться о полноценном питании. Этот вид поддержки доступен исключительно для тех, кто имеет статус ВПЛ.

Механизм получения помощи достаточно прост. Для поселения в соццентр матери и ребенка предусмотрен предварительный вызов по указанному номеру телефона.

В гуманитарном штабе достаточно прийти по указанному адресу в рабочее время и обратиться к волонтерам, организующим выдачу продовольственных товаров и необходимых вещей.

