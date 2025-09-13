Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні напрямки, забезпечує соціальні гарантії та стабільність доходу.

Робота для пенсіонерів у Чернігові відкриває кілька напрямків зайнятості, що дозволяє людям різного віку та професійного досвіду знайти підходящу позицію, повідомляє Politeka.

За даними сайту work.ua, у місті зараз пропонують вакансії в харчовій сфері, швейному виробництві та на автозаправках.

Кафе «Рандеву-івент» на проспекті Миру, 26, шукає кухаря з оплатою від 17 000 до 20 000 грн. Працевлаштування передбачає повний робочий день, а роботодавець готовий розглядати студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. До обов’язків входить приготування страв європейської кухні, контроль інгредієнтів і дотримання санітарних правил. Цінуються точність, відповідальність і творчий підхід.

У ТОВ «Північна промислова група» на Курганній, 5, потрібні швачки зі ставкою 16 000–25 000 грн. Пропонують офіційне оформлення, соцпакет та сучасне обладнання. Можливі повна або часткова зайнятість, робочий графік із 8:30 до 17:00 і вихідні субота та неділя. Основна робота полягає у пошитті жіночого одягу.

Компанія WOG запрошує на посаду помічника оператора АЗК на проспекті Миру, 231а. Заробітна плата становить близько 11 000 грн із бонусами. Працівник обслуговує клієнтів, заправляє автомобілі, консультує щодо акцій і слідкує за чистотою. Пропонуються змінний графік, наставництво та можливість отримувати відсотки від продажів і чайові.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні напрямки, забезпечує соціальні гарантії та стабільність доходу, а також дає змогу обирати вакансію відповідно до умінь і побажань.

