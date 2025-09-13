Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные направления, обеспечивает социальные гарантии и стабильность дохода.

Работа для пенсионеров в Чернигове открывает несколько направлений занятости, что позволяет людям всех возрастов и профессионального опыта найти подходящую позицию, сообщает Politeka.

По данным сайта work.ua , в городе сейчас предлагают вакансии в пищевой сфере, швейном производстве и на автозаправках.

Кафе «Рандеву-ивент» по проспекту Мира, 26, ищет повара с оплатой от 17 000 до 20 000 грн. Трудоустройство предполагает полный рабочий день, а работодатель готов рассматривать студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. В обязанности входит приготовление блюд европейской кухни, контроль ингредиентов и соблюдение санитарных правил. Ценятся точность, ответственность и творческий подход.

В ООО «Северная промышленная группа» на Курганной, 5 нужны швеи со ставкой 16 000–25 000 грн. Предлагают официальное оформление, соцпакет и современное оборудование. Возможна полная или частичная занятость, рабочий график с 8:30 до 17:00 и выходные суббота и воскресенье. Основная работа заключается в пошиве женской одежды.

Компания WOG приглашает на должность помощника оператора АЗК по проспекту Мира, 231а. Заработная плата составляет около 11000 грн с бонусами. Работник обслуживает клиентов, заправляет автомобили, консультирует по акциям и следит за чистотой. Предлагаются сменный график, наставничество и возможность получать проценты от продаж и чаевые.

Таким образом, работа для пенсионеров в Чернигове охватывает различные направления, обеспечивает социальные гарантии и стабильность дохода, а также позволяет выбирать вакансию в соответствии с умениями и пожеланиями.

