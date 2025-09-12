Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно та гарантує цільове використання коштів для тих, хто її потребує.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області стає доступною завдяки новій програмі Норвезької ради у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Як зазначено на сторінці організації у Фейсбук, прийом заявок стартувала 9 вересня 2025 року о 12:00 і триватиме до 18 вересня до 17:00 за київським часом. Програма передбачає підтримку для громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема пенсіонерів, осіб, які мешкають біля зони бойових дій, або тих, хто змушений був залишити власні домівки.

Всі анкети, подані протягом зазначеного періоду, розглядаються на рівних умовах. NRC радить не відкладати реєстрацію на останні дні, щоб уникнути перевантаження електронної системи. Після завершення прийому кожен учасник отримує підтвердження про успішну подачу, а спеціальні коди для перевірки стану заявки надсилатися більше не будуть.

Перевірка стану заявки можлива з 20 вересня за допомогою ідентифікаційного коду та номера телефону, зазначених під час реєстрації. Для коректного функціонування системи рекомендується використовувати актуальні версії браузерів, а на смартфонах — оновлений Google Chrome або Safari з сучасним програмним забезпеченням. У разі подання декількох анкет сім’єю враховується лише остання.

Для уникнення помилок усі поля форми необхідно заповнювати уважно та надавати чіткі, кольорові фото документів або скріншоти з застосунку «Дія». NRC підкреслює, що допомога надається пріоритетно тим, хто перебуває у критично складних умовах, а будь-які вимоги сплатити кошти є ознакою шахрайства. Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно та гарантує цільове використання коштів для тих, хто її потребує.

