Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно и гарантирует целевое использование средств для нуждающихся.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области становится доступным благодаря новой программе Норвежского совета по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

Как отмечено на странице организации в Фейсбуке, прием заявок стартовала 9 сентября 2025 года в 12:00 и продлится до 18 сентября до 17:00 по киевскому времени. Программа предусматривает поддержку для граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе пенсионеров, проживающих у зоны боевых действий или тех, кто вынужден был покинуть собственные дома.

Все анкеты, представленные в течение указанного периода, рассматриваются на равных условиях. NRC советует не откладывать регистрацию на последние дни во избежание перегрузки электронной системы. После завершения приема каждый участник получает подтверждение об успешной подаче, а специальные коды для проверки состояния заявки не будут отправляться.

Проверка состояния заявки возможна с 20 сентября с помощью идентификационного кода и телефонного номера, указанных при регистрации. Для корректного функционирования системы рекомендуется использовать актуальные версии браузеров, а на смартфонах – обновленный Google Chrome или Safari с современным программным обеспечением. При подаче нескольких анкет семьей учитывается только последняя.

Чтобы избежать ошибок, все поля формы необходимо заполнять внимательно и предоставлять четкие, цветные фото документов или скриншоты из приложения «Дія». NRC подчеркивает, что помощь оказывается приоритетно тем, кто находится в критически сложных условиях, а какие-либо требования уплатить средства являются признаком мошенничества. Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно и гарантирует целевое использование средств для нуждающихся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.