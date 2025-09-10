Дефіцит продуктів у Сумській області продовжує залишатися серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Дефіцит продуктів у Сумській області у сезоні 2025/26 може посилитися через нестачу якісної пшениці для борошномельної промисловості, повідомляє Politeka.

Голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський під час конференції «ХЛІБ.ua» зазначив, що прогнозований загальний урожай зернової культури в країні складе приблизно 21 млн тонн, із яких продовольча пшениця очікується на рівні 10,3 млн т. При цьому обсяги зерна 1–2 класу, необхідного для виробництва борошна високої якості, становитимуть лише 1,7 млн т.

Експерт підкреслив, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежену кількість якісного зерна зростає, а аграрії, маючи можливість зберігати його протягом кількох років, не поспішають реалізовувати. Це створює ризики для цінової стабільності та обмежує доступність борошна і хлібопекарської продукції для споживачів.

Особливу увагу Родіон Рибчинський приділив житу. Власне виробництво цієї культури не покриває внутрішню потребу повністю. У 2025/26 маркетинговому році очікується імпорт приблизно 9 тис. тонн, тоді як у попередньому сезоні він становив лише 1,6 тис. тонн. Така ситуація формує стійкий дефіцит сировини і може впливати на ціни на хліб та інші продукти борошномельної галузі.

Експерт зазначив, що нинішня структура виробництва та поведінка аграріїв можуть спричинити подальше зростання вартості борошна. Уже сьогодні дефіцит зерна високого класу визначає перспективи роботи підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці створює потенційні ризики для продовольчої безпеки України.

Дефіцит продуктів у Сумській області продовжує залишатися серйозною загрозою для стабільності цін та забезпечення продовольчої безпеки регіону.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право