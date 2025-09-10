Дефицит продуктов в Сумской области в сезоне 2025/26 может усугубиться из-за нехватки качественной пшеницы для мукомольной промышленности, сообщает Politeka.

Председатель Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский во время конференции «ХЛІБ.ua» отметил, что прогнозируемый общий урожай зерновой культуры в стране составит примерно 21 млн тонн, из которых продовольственная пшеница ожидается на уровне 10,3 млн т. При этом объемы зерна 1-2 класса, необходимого для производства.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченное количество качественного зерна растет, а аграрии, имея возможность хранить его несколько лет, не спешат реализовывать. Это создает риски для ценовой стабильности и ограничивает доступность муки и хлебопекарной продукции для потребителей.

Особое внимание Родион Рыбчинский уделил ржи. Собственное производство этой культуры не покрывает внутреннюю потребность полностью. В 2025/26 маркетинговом году ожидается импорт примерно 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такая ситуация формирует устойчивый дефицит сырья и может влиять на цены на хлеб и другие продукты мукомольной отрасли.

Эксперт отметил, что нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейший рост стоимости муки. Сегодня дефицит зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные риски для продовольственной безопасности Украины.

Дефицит продуктов в Сумской области продолжает оставаться серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Источник: Agravery.com

