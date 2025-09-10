Місцевим мешканцям варто підготуватися до певних змін у пересуванні Житомиром через обмеження руху транспорту.

З 11 по 13 вересня будуть діяти обмеження руху транспорту в Житомирі, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, ремонтні роботи на вулиці Князів Острозьких спричинять тимчасові незручності для водіїв та пасажирів.

З 11 по 13 вересня запровадили обмеження руху транспорту в Житомирі. Вони стосуються ділянки вулиці Князів Острозьких від перехрестя з Михайла Грушевського до Домбровського.

Причиною є дорожні роботи з укладання нового асфальтного покриття, які, за словами представників міської ради, планують завершити до 15 вересня.

Заступник начальника комунального підприємства Управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов у коментарі пояснив, що підрядник працює у стислі терміни.

На окремі дні проїзд автомобілів тут буде повністю перекритий, а згодом можливі часткові перекриття. Він додав, що роботи вже на фінальній стадії, тому місцевим мешканцям і водіям доведеться потерпіти лише кілька днів.

Це не єдині обмеження руху транспорту в Житомирі, про які попереджає влада. КП "Житомиртеплокомуненерго" повідомило про ремонт теплової мережі на перехресті вулиць Шевченка та Університетської.

Через це тролейбуси №4А та №15А з 8 по 12 вересня змінять свій маршрут і курсуватимуть через Велику Бердичівську.

Крім тимчасових змін у проїзді автівок, у місті готуються й до довгострокових рішень. На розгляд депутатів внесено проєкт щодо визначення місць для платного паркування.

Серед локацій, які пропонують для облаштування платних паркомісць, опинилися вулиці Небесної Сотні, Хлібна, Житній базар, Домбровського, Гоголівська, Покровська, Львівська, Івана Кочерги та низка площ, зокрема майдан Перемоги, Соборний і Корольова. Також серед адрес є бульвар Новий та вулиця Лятошинського.

