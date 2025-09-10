Местным жителям следует подготовиться к определенным изменениям в передвижении по Житомиру из-за ограничения движения транспорта.

С 11 по 13 сентября будут действовать ограничения движения транспорта в Житомире , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, ремонтные работы на улице Князов Острожских приведут к временным неудобствам для водителей и пассажиров.

С 11 по 13 сентября было введено ограничение движения транспорта в Житомире. Они касаются участки улицы Князов Острожских от перекрестка из Михаила Грушевского в Домбровский.

Причиной дорожные работы по укладке нового асфальтного покрытия, которые, по словам представителей городского совета, планируют завершить до 15 сентября.

Заместитель начальника коммунального предприятия Управления автомобильных путей Дмитрий Павлов пояснил, что подрядчик работает в сжатые сроки.

На отдельные дни проезд автомобилей здесь будет полностью перекрыт, а затем возможны частичные перекрытия. Он добавил, что работы уже на финальной стадии, поэтому местным жителям и водителям придется потерпеть всего несколько дней.

Это не единственные ограничения движения транспорта в Житомире, о которых предупреждают власти. КП "Житомиртеплокоммунэнерго" сообщило о ремонте тепловой сети на перекрестке улиц Шевченко и Университетской.

Поэтому троллейбусы №4А и №15А с 8 по 12 сентября изменят свой маршрут и будут курсировать через Большую Бердичевскую.

Помимо временных изменений в проезде авто в городе готовятся и к долгосрочным решениям. На рассмотрение депутатов внесен проект по определению мест для платной парковки.

Среди локаций, которые предлагают для обустройства платных паркомест, оказались улицы Небесной Сотни, Хлебная, Ржаной базар, Домбровского, Гоголевская, Покровская, Львовская, Ивана Кочерги и ряд площадей, в том числе площадь Победы, Соборная и Королева. Среди адресов также бульвар Новый и улица Лятошинского.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили