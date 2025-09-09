Робота для пенсіонерів у Вінниці охоплює кілька напрямків.

Робота для пенсіонерів у Вінниці пропонує вакансії в різних галузях, серед яких автосервіс, складські приміщення та служби таксі, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення можна знайти на популярних сайтах працевлаштування.

Дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Вінниця» шукає прибиральника для службових приміщень із зарплатою 10 000 гривень. Робочий графік – з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 16:00. Працівник відповідає за чистоту в офісах, шоу-румі та санвузлах, доглядає за кімнатними рослинами, миє вікна та ковролін.

Підприємство надає комфорт: теплі кімнати, зону відпочинку, душ, харчування з мікрохвильовкою та холодильником, кавові апарати. Вимоги: уважність, дисципліна, витривалість та відсутність шкідливих звичок. Вакансія доступна для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Компанія Luxopt запрошує різноробочого на склад із зарплатою 20 000–22 000 гривень. До обов’язків входить комплектація замовлень, навантаження та розвантаження продукції, викладка на стелажі. Графік: пн-сб, 9:00–18:00, можливе коригування часу. Працівник отримує щотижневу оплату, знижки на продукцію та комфортні умови. Вимоги: акуратність, уважність та висока працездатність.

Автопарк G Car запрошує водія таксі з авто компанії. Оплата становить 25 000–40 000 гривень плюс до 65% від каси. Пропонується викуп авто за 1 грн, без застав, нові Škoda Scala 2021 або Peugeot 301 2021, техобслуговування та ремонт за рахунок компанії. Обов’язки включають підтримку чистоти машини та охайність. Необхідні категорія В, досвід від одного року та смартфон. Вакансія підходить студентам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Вінниці охоплює кілька напрямків, дозволяє обирати відповідно до досвіду та фізичних можливостей, забезпечує стабільну зарплату та комфортні умови праці для літніх людей.

