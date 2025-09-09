Работа для пенсионеров в Виннице охватывает несколько направлений.

Работа для пенсионеров в Виннице предлагает вакансии в разных отраслях, в том числе автосервис, складские помещения и службы такси, сообщает Politeka.

Актуальные объявления можно найти на популярных сайтах трудоустройства.

Дочернее предприятие «Автотрейдинг-Винница» ищет уборщика для служебных помещений с зарплатой в 10000 гривен. Рабочий график – с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00. Работник отвечает за чистоту в офисах, шоу-руме и санузлах, ухаживает за комнатными растениями, моет окна и ковролин.

Предприятие предоставляет комфорт: теплые комнаты, зона отдыха, душ, питание с микроволновкой и холодильником, кофеварки. Требования: внимательность, дисциплина, выносливость и отсутствие вредных привычек. Вакансия доступна для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Компания Luxopt приглашает разнорабочего на склад с зарплатой 20000–22000 гривен. В обязанности входит комплектация заказов, погрузка и выгрузка продукции, выкладка на стеллажи. График: пн-сб, 9:00–18:00, возможна корректировка времени. Работник получает еженедельную оплату, скидки на продукцию и комфортные условия. Требования: аккуратность, внимательность и трудоспособность.

Автопарк G Car приглашает водителя такси из авто компании. Оплата составляет 25 000–40 000 гривен плюс до 65% от кассы. Предлагается выкуп авто за 1 грн, без залогов, новые Skoda Scala 2021 или Peugeot 301 2021, техобслуживание и ремонт за счет компании. Обязанности включают поддержание чистоты машины и чистоплотность. Необходима категория В, опыт от одного года и смартфон. Вакансия подходит студентам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Итак, работа для пенсионеров в Виннице охватывает несколько направлений, позволяет выбирать в соответствии с опытом и физическими возможностями, обеспечивает стабильную зарплату и комфортные условия труда для пожилых людей.

Источник: work.ua

