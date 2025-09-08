Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області є цільовою виплатою, яка стосується визначених законом категорій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області передбачена у вигляді компенсації вартості продуктів харчування, пише Politeka.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України, зазначивши, що програма поширюється на громадян, які постраждали від наслідків аварій та радіаційного впливу.

Право на виплати мають учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи, особи, що брали участь у ліквідації інших ядерних інцидентів та віднесені до 1 чи 2 категорії, а також громадяни, які отримали статус потерпілих від аварії чи радіаційного опромінення. Саме ці категорії можуть претендувати на компенсацію.

Механізм надання підтримки регламентується Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Виплата здійснюється з метою часткового покриття витрат на харчування, які мають додатковий характер для людей із зазначеними статусами.

Оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області можливе кількома способами. Заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду, через державний портал «Дія», а також за посередництва уповноважених представників органів місцевого самоврядування або ЦНАПів.

До пакета документів належать: копія посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної події, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи або довідка про належність до категорії постраждалих від опромінення. Обов’язково додається й копія ідентифікаційного коду. Якщо особа свідомо відмовилася від отримання такого номера, потрібно надати дані паспорта з відповідною позначкою.

Заяви розглядаються у стислі строки. Остаточне рішення щодо призначення ухвалюється не пізніше десяти днів після подачі повного пакета документів. Лише після цього відбувається нарахування передбаченої компенсації.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області є цільовою виплатою, яка стосується визначених законом категорій та має чіткий порядок оформлення і терміни призначення.

