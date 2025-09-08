Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области является целевой выплатой, которая касается определенных законом категорий.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области предусмотрено в виде компенсации стоимости продуктов питания, пишет Politeka.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, отметив, что программа распространяется на граждан, пострадавших от последствий аварий и радиационного воздействия.

Право на выплаты имеют участники ликвидации Чернобыльской катастрофы, участвовавшие в ликвидации других ядерных инцидентов и отнесенные к 1 или 2 категории, а также граждане, получившие статус пострадавших от аварии или радиационного облучения. Именно эти категории могут претендовать на компенсацию.

Механизм оказания поддержки регламентируется Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Выплата производится с целью частичного покрытия расходов на питание, которые носят дополнительный характер для людей с указанными статусами.

Оформление денежной помощи пенсионерам в Черкасской области возможно несколькими способами. Заявления принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда, через государственный портал «Дія», а также посредством уполномоченных представителей органов местного самоуправления или ЦНАПов.

В пакет документов относятся: копия удостоверения участника ликвидации аварии на ЧАЭС или другого ядерного происшествия, удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или справка о принадлежности к категории пострадавших от облучения. Обязательно прилагается и копия идентификационного кода. Если лицо сознательно отказалось от получения такого номера, нужно предоставить данные паспорта с соответствующей отметкой.

Заявления рассматриваются в сжатые сроки. Окончательное решение о назначении принимается позже десяти дней после подачи полного пакета документов. Только после этого производится начисление предусмотренной компенсации.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области является целевой выплатой, которая касается определенных законом категорий и имеет четкий порядок оформления и сроки назначения.

Последние новости Украины:

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: три категории украинцев получат выплату на питание

Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области: где готовы помочь

Повышение тарифов на электроэнергию в Черкасской области: украинцам сообщили о новых ценах с сентября