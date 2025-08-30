Підвищення тарифів на електроенергію у Черкаській області матиме відносно помірний характер у порівнянні з іншими операторами системи.

Підвищення тарифів на електроенергію у Черкаській області набуде чинності з 1 вересня 2025 року після ухвалення постанови Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджують на сайті Черкасиобленерго.

Відповідне рішення НКРЕКП було прийняте 26 серпня 2025 року та стосуватиметься розподілу для споживачів АТ «Черкасиобленерго».

Згідно з документом №1339, відбувається збільшення розміру плати: для першого класу напруги визначено 291,70 грн/МВт·год без ПДВ, для другого класу — 1 995,33 грн/МВт·год без ПДВ. У процентному співвідношенні це означає, що зростання складе 1,4 % для високовольтних мереж і 3,4 % для низьковольтних. Нові показники застосовуватимуться з початку осені.

Регулятор пояснює ухвалені кроки потребою гарантувати стабільне функціонування операторів системи розподілу, підтримати модернізацію електромереж та підвищити надійність енергопостачання. Саме ці чинники стали підґрунтям для коригування діючих тарифів у регіоні.

Водночас для населення умови не змінюються. Як і раніше, зберігається дія механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), що гарантує фіксовані розцінки на електроенергію. Таким чином, побутові користувачі й надалі сплачуватимуть за попередніми ставками, тоді як перегляд торкнеться непобутового сектору.

Загалом підвищення тарифів на електроенергію у Черкаській області матиме відносно помірний характер у порівнянні з іншими операторами системи, однак воно все ж забезпечить додатковий ресурс для підтримки стабільності енергетичної інфраструктури.

