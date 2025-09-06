Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються для підтримки літніх людей та інших вразливих категорій населення.

Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області діє завдяки підтримці міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці Благодійного фонду «Крок з Надією, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються через систему ваучерів.

Це сертифікати, які можна використати для придбання необхідних товарів у магазинах торговельної мережі АТБ. Такий формат допомоги дозволяє людині самостійно обирати, що саме придбати.

Це важливо, адже кожен має свої потреби, звички та дієтичні обмеження. Механізм ваучерів робить підтримку більш персоналізованою. Благодійний фонд «Крок з Надією» повідомив, що сума одного ваучера становить 440 гривень.

Використати його можна на будь-які продовольчі товари з асортименту магазинів мережі АТБ. Завдяки цьому літні люди отримують не просто стандартний набір харчів, а можливість обрати саме ті товари, які їм найбільше підходять.

Проєкт здійснюється у співпраці з міжнародними організаціями Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та АТБ. Їхня підтримка зробила можливою адресну допомогу мешканцям регіону, які найбільше цього потребують.

Для того щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, потрібно пройти онлайн-реєстрацію у чат-боті в Telegram. Процедура проста. Достатньо перейти за посиланням, відкрити чат-бот і виконати кілька вказівок.

Уся реєстрація займає лише кілька хвилин. У разі виникнення труднощів діє гаряча лінія підтримки. Звернутися можна з понеділка по четвер у проміжку з 13:00 до 18:00. Дзвінки приймаються за номером 063 336 58 29.

