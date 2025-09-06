Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются для поддержки пожилых людей и других уязвимых категорий населения.

Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области действует благодаря поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Благотворительного фонда «Шаг с Надеждой, бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются через систему ваучеров.

Это сертификаты, которые можно использовать для покупки необходимых товаров в магазинах торговой сети АТБ. Такой формат помощи позволяет человеку самостоятельно выбирать, что именно приобрести.

Это важно, ведь у каждого есть свои потребности, привычки и диетические ограничения. Механизм ваучеров делает поддержку более персонализированной. Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» сообщил, что сумма одного ваучера составляет 440 гривен.

Использовать его можно на любой продовольственный товар из ассортимента магазинов сети АТБ. Благодаря этому пожилые люди получают не просто стандартный набор продовольствия, а возможность выбрать именно те товары, которые им наиболее подходят.

Проект осуществляется в сотрудничестве с международными организациями Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и АТБ. Их поддержка сделала возможной адресную помощь жителям региона, наиболее нуждающимся в этом.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, нужно пройти онлайн-регистрацию в чат-боте в Telegram. Процедура проста. Достаточно перейти по ссылке, открыть чат-бот и выполнить несколько инструкций.

Вся регистрация занимает всего несколько минут. При возникновении трудностей действует горячая линия поддержки. Обратиться можно с понедельника по четверг в промежутке с 13:00 до 18:00. Звонки принимаются по номеру 0633365829.

