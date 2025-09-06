Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области действует благодаря поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Благотворительного фонда «Шаг с Надеждой, бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются через систему ваучеров.

Это сертификаты, которые можно использовать для покупки необходимых товаров в магазинах торговой сети АТБ. Такой формат помощи позволяет человеку самостоятельно выбирать, что именно приобрести.

Это важно, ведь у каждого есть свои потребности, привычки и диетические ограничения. Механизм ваучеров делает поддержку более персонализированной. Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» сообщил, что сумма одного ваучера составляет 440 гривен.

пенсии, пенсионерка

Использовать его можно на любой продовольственный товар из ассортимента магазинов сети АТБ. Благодаря этому пожилые люди получают не просто стандартный набор продовольствия, а возможность выбрать именно те товары, которые им наиболее подходят.

Проект осуществляется в сотрудничестве с международными организациями Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и АТБ. Их поддержка сделала возможной адресную помощь жителям региона, наиболее нуждающимся в этом.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области, нужно пройти онлайн-регистрацию в чат-боте в Telegram. Процедура проста. Достаточно перейти по ссылке, открыть чат-бот и выполнить несколько инструкций.

Вся регистрация занимает всего несколько минут. При возникновении трудностей действует горячая линия поддержки. Обратиться можно с понедельника по четверг в промежутке с 13:00 до 18:00. Звонки принимаются по номеру 0633365829.

