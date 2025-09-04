Подорожчання круп у Дніпропетровській області з початку вересня демонструє зростання попиту.

Подорожчання круп у Дніпропетровській області зафіксоване на початку вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, мова йде про манку Хуторок вагою 800 грамів, середня ціна якої станом на початок місяця досягла 37,18 грн.

Аналітичні дані сайту Мінфін демонструють, що розцінки у різних торговельних мережах суттєво відрізняються. У Megamarket цей продукт оцінюють у 40,00 грн., у Metro — 34,56, а Novus пропонує манку за 36,99. Такі показники зафіксовані станом на 1–2 вересня і дозволяють споживачам відстежувати актуальні коливання.

Протягом серпня динаміка була більш різноманітною. У Novus середня вартість манки Хуторок складала 36,34 грн., у Metro — 33,22, а середній показник по всіх магазинах досягав 34,78. Індекс споживчих цін протягом місяця показував стабільність із незначними коливаннями: 2–7 серпня вартість залишалася на рівні 32,91, 9–17 серпня відбулося зростання до 35,78, а з 19 по 31 серпня показники поступово знизилися до 35,03. Від 1 вересня середня ціна збільшилася на 4,27 гривень. порівняно з початком серпня, досягнувши 37,18 гривень.

Слід зазначити, що подорожчання круп у Дніпропетровській області спостерігається в усіх торговельних мережах, хоча різниця у вартості залежить від конкретного магазину та регіональних поставок. У серпні розцінки були відносно стабільними, що свідчить про контрольовану динаміку ринку. Споживачі можуть планувати придбання продукту залежно від наявності акцій і доступності в своєму населеному пункті.

Аналітики радять звертати увагу на щоденні коливання та враховувати середні показники при формуванні сімейного бюджету. Подорожчання круп у Дніпропетровській області з початку вересня демонструє зростання попиту на манку Хуторок, а разом із цим підвищення вартості, що важливо для споживачів під час планування витрат на харчові продукти.

