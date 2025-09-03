Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові, тож розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові починає впливати на фінансові витрати для певних категорій споживачів, повідомляє Politeka.

З 1 серпня зміни торкнулися граничних цін на електроенергію у вечірній час, від 17:00 до 23:00, і вплинуть на комерційних споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові відчули, перш за все, підприємства та організації, які купують електроенергію на оптовому ринку. Від 31 липня зміни до прайс-кепів для бізнесу набули чинності по всій країні.

Це зроблено, щоб створити умови для комерційного імпорту електроенергії, особливо у вечірній пік, знизити ризик аварійного дефіциту та залучити додаткові обсяги з ЄС на конкурентних умовах.

З 1 серпня граничні ціни на електроенергію для бізнесу виросли наступним чином. На ринку добу наперед та на внутрішньобудинковому у вечірні години від 17:00 до 23:00 вартість піднялася з 9000 до 15000 гривень за мегават-годину.

На балансуючому ринку в години піку вона зросла з 10000 до 16000. При цьому ріст прайс-кепів не означає автоматичне зростання оптових цін.

Що стосується населення, то підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові не впливає на розцінки для домогосподарств. Ставка залишилася на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину і буде актуальною щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Власники двозонних лічильників отримують перевагу у вигляді нічної вартості всього 2,16 гривні.

Водночас від 1 вересня очікується зростання розцінок за розподіл електрики для операторів системи розподілу, де ріст складе понад 20% у деяких регіонах.

Джерело: 24 канал

