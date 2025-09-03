Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 4 по 9 вересня в Кіровоградській області.

Вводиться графік відключення світла з 4 по 9 вересня в Кіровоградській області через планові технічні та ремонтні роботи, повідомляє Politeka. net.

Про це попередили у прес-службі Устинівської селищної ради.

Графік відключення світла з 4 по 9 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

На четвер, 4 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у Завтурове на вулицях: Зелена, 1 Космонавтів, 2. У цей самий час будуть введені обмеження в населеному пункті Інгульське за адресами: Бобринецька, 1-6, 8-10; Миру, 1, 3, 6, 8, 10, 14; Молодіжна, 1, 3, 5-7, 9-10, 12-15; Набережна, 39, 41, 44-47, 49-51, 53-57; Спортивна, 1-11, 13; Ювілейна, 2-11, 14-17, 21-25, 27.

У п'ятницю, 05.08 вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Степанівка на вулиці Шевченка, 1, 3-8, 10-15.

Крім цього, вже 8 вересня з 09.00 до 17.00 знеструмлення будуть знову у Завтурове за адресами: Зелена, 1 та Космонавтів, 2. Також варто чекати на відсутність електропостачання у Інгульському за наступними адресами: Бобринецька, 1-6, 8-10; Миру, 1, 3, 6, 8, 10, 14; Молодіжна, 1, 3, 5-7, 9-10, 12-15; Набережна, 39, 41, 44-47, 49-51, 53-57; Спортивна, 1-11, 13; Ювілейна, 2-11, 14-17, 21-25, 27.

9 числа поточного місяця, електропостачання буде частково відсутнє з 8:30 до 17:00 в селищі Степанівка на вулицях: Набережна, 2-15 та Шевченка, 2.

Причина незручностей полягає у проведенні планових робіт на території Устинівської ТГ.

