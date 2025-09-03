Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 4 по 9 сентября в Кировоградской области.

Вводится график отключения света с 4 по 9 сентября в Кировоградской области из-за плановых технических и ремонтных работ, сообщает Politeka. net.

Об этом предупредили в пресс-службе Устиновского поссовета.

График отключения света с 4 по 9 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

На четверг, 4 числа, запланированы работы с 9:00 до 17 часов в Завтурове на улицах: Зеленая, 1 и Космонавтов, 2. В это же время будут введены ограничения в населенном пункте Ингульское по адресам: Бобринецкая, 1-6, 8-10; Мира, 1, 3, 6, 8, 10, 14; Молодежная, 1, 3, 5-7, 9-10, 12-15; Набережная, 39, 41, 44-47, 49-51, 53-57; Спортивная, 1-11, 13; Ювилейная, 2-11, 14-17, 21-25, 27.

В пятницу, 05:08 выключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Степановка на улице Шевченко, 1, 3-8, 10-15.

Кроме этого, уже 8 сентября с 09.00 до 17.00 обесточения будут снова в Завтурове по адресам: Зеленая, 1 и Космонавтов, 2. Также следует ожидать отсутствия электроснабжения в Ингульском по следующим адресам: Бобринецкая, 1-6, 8-10; Мира, 1, 3, 6, 8, 10, 14; Молодежная, 1, 3, 5-7, 9-10, 12-15; Набережная, 39, 41, 44-47, 49-51, 53-57; Спортивная, 1-11, 13; Ювилейная, 2-11, 14-17, 21-25, 27.

9 числа текущего месяца, электроснабжение частично отсутствует с 8:30 до 17:00 в поселке Степановка на улицах: Набережная, 2-15 и Шевченко, 2.

Причина неудобств состоит в проведении плановых работ на территории Устиновской ТГ. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 4 по 9 сентября в Кировоградской области.

