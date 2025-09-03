Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 4 по 7 вересня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 4 по 7 вересня в Полтавській області, адже заплановано масштабні роботи на лініях електропередач, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із виконанням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 4 по 7 вересня в Полтавській області. Обмеження введуть 4 вересня 2025 року. Час: з 07:30 до 17:30.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в місті Горішні Плавні на вул. Добровольського 37, ввід №2.

У п'ятницю, 5 числа, виконання робіт з технічного обслуговування ел.мереж (крім робіт пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) знову торкнеться міста Горішні Плавні. Так, з 07:30 до 17:30 не буде електроенергії у за адресами: вул. Гірників, 1,3,5,9; пр.-т Героїв Дніпра, 4,8.

У неділю 7 числа, з 7 до 19 години без світла залишаться:

село Андрійки на вулицях -

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

село Бреусівка на вулицях та провулках -

Будівничий (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

Бузковий (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60),

Затишна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68),

Козацький (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40),

Незалежності (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51),

Перемоги (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Південний (б. 2, 3, 5, 6, 8),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковна (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 4 по 7 вересня в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.