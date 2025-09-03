Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области.

Введен график отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области, ведь запланированы масштабные работы на линиях электропередач, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 4 сентября 2025 года. Время: с 07:30 до 17:30.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут в городе Горишние Плавные по ул. Добровольского, 37, ввод №2.

В пятницу, 5 числа, выполнение работ по техническому обслуживанию эл.сетей (кроме работ связанных с расчисткой трасс ВЛ) вновь коснется города Горишние Плавни. Так, с 07:30 до 17:30 не будет электроэнергии по адресам: ул. Гирныкив, 1,3,5,9; пр-т Героев Днепра, 4,8.

В воскресенье 7 числа, с 7 до 19 часов без света останутся:

село Андрюши на улицах -

Заярская (б. 10, 12),

пер.Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтов (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

село Бреусовка на улицах и переулках -

Быдивельна (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60)

Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 44 48, 50, 53, 68),

Козацька (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодежная (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 4

Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 4, 4 51),

Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 6 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковная (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 6)

