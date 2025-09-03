Введен график отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области, ведь запланированы масштабные работы на линиях электропередач, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в нескольких общинах региона.
В связи с выполнением работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 4 сентября 2025 года. Время: с 07:30 до 17:30.
Перерывы в электроснабжении в этот день будут в городе Горишние Плавные по ул. Добровольского, 37, ввод №2.
В пятницу, 5 числа, выполнение работ по техническому обслуживанию эл.сетей (кроме работ связанных с расчисткой трасс ВЛ) вновь коснется города Горишние Плавни. Так, с 07:30 до 17:30 не будет электроэнергии по адресам: ул. Гирныкив, 1,3,5,9; пр-т Героев Днепра, 4,8.
В воскресенье 7 числа, с 7 до 19 часов без света останутся:
село Андрюши на улицах -
- Заярская (б. 10, 12),
- пер.Кооперативный (б. 1, 2),
- Космонавтов (б. 1, 2, 3, 10, 48),
- пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),
- Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),
- Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).
село Бреусовка на улицах и переулках -
- Быдивельна (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),
- Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),
- Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60)
- Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 44 48, 50, 53, 68),
- Козацька (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),
- Молодежная (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 4
- Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),
- Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),
- Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 4, 4 51),
- Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 6 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),
- Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),
- Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),
- Церковная (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 6)
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 4 по 7 сентября в Полтавской области.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.